وزير الري يتابع موقف استلام أراضي طرح النهر من هيئة التعمير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً -

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف الحالي لاستلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وذلك في ضوء مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنه2021 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنه 2023.

واستعرض الدكتور سويلم ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعي اليد (حال وجود تعديات عليها).

البدء في حصر الأراضي محل أعمال اللجنة بمحافظة الدقهلية

كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن الوزارة وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي للأراضي التي آلت ولايتها إلى الوزارة، والبدء في حصر الأراضي محل أعمال اللجنة بمحافظة الدقهلية، كنموذج تجريبي، مع قيام أجهزة هيئة التعمير بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة لموافاة اللجنة بصورة طبق الأصل من كشوف الحصر والربط والتحصيل الخاصة بمحافظة الدقهلية.

وضع خطة تنفيذية

ووجه وزير الري بسرعة نهو أعمال الرفع المساحي بمحافظة الدقهلية، مع وضع خطة تنفيذية ببرنامج زمنى يشمل كافة المحافظات ذات الواجهة النيلية اعتمادًا على ما تم نهوه من أعمال في محافظة الدقهلية كنموذج استرشادي، يتم من خلاله تقييم المدى الزمني لنهو أعمال الرفع المساحي والحصر والتسليم والاستلام.

كما وجه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لنهو إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضي طرح النهر بالمحافظات.