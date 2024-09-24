وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الموجة الــ 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - د. منال عوض: المحافظات نجحت في إزالة 9500 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد 1.26 مليون متر مربع و5194 فدان زراعي وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بضرورة التعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي المستردة لمنع عودة التعديات عليها... والتنسيق مع الجهات الولاية لأفضل صور الاستثمار الأمثل لها

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الــ 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جري تنفيذها على٣ مراحل، خلال الفترة من 6 يوليو الماضي وحتى 20 سبتمبر الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظات.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن الحملات تأتي في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة أي تعديات علي أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ولذلك تعمل الوزارة بكل جدية على تقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين وتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق

هذا الهدف.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية، عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة وقوات انفاذ القانون والتي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ 23 الثلاث في إزالة 9 آلاف و516 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، تضمنت إزالة 6395 مبني مخالف على مساحة 1.26 مليون متر مربع، وإزالة 3121 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 5194 فدانًا.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه بحسب التقرير الذي أعده مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بلغ إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ 23 والتي كانت قد بدأت 31 أغسطس الماضي واستمرت حتى 20 سبتمبر الجاري، 2689 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، تضمنت إزالة 1845 مبني مخالف على مساحة 327 ألف متر مربع، وإزالة 844 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 2400 فدانًا.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بجهود محافظة البحيرة التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مدار الثلاث مراحل من الموجة الـ23، بالإضافة إلى التزامها بالجدول الزمنى في تنفيذ حملات الإزالات وتذليل كافة المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون، حيث احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولي في عدد الحالات التي تم إزالتها من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ23، مشيرًة الي أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة نجحت في إزالة 448 حالة تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ثم جاءت محافظة المنوفية في المرتبة الثانية حيث نجحت في إزالة 387 حالة تعد، ويليها محافظة الشرقية والتي أزالت 242 حالة تعد، ثم محافظة أسيوط 174 حالة تعد، ومحافظة المنيا 170 حالة تعد.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف الهام حيث قامت برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ 23 بكل قوة وحسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 23 بلغت 6827 حالة تعد، تضمنت 4550 حالة تعد علي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 936 ألف متر مربع، وإزالة 2277 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2794 فدان زراعة، مؤكدة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة أي تعديات علي أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة .

ووجهت الدكتورة منال عوض، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظات بضرورة استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بعد انتهاء مراحل الموجة الـ 23 ، والتعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد بالمرور الميداني المستمر بالتنسيق التام مع جهات الولاية والوحدات المحلية، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها، وشددت وزيرة التنمية المحلية على التعامل الفوري تجاه أي حالات تعدٍ جديدة في المهد على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها.

كما أشادت د.منال عوض بجهود مسئولي متابعة ملف استرداد الأراضي وموجات الإزالة بالوزارة علي المتابعة الدقيقة والمستمرة طول فترة تنفيذ الموجة ال٢٣ مع مسئولي الملف بالمحافظات .

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 23 من حملات الإزالة تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الماضي 2024، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 أغسطس وحتى 23 أغسطس الماضي، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 31 أغسطس الماضي وانتهت في 20 سبتمبر الجاري.