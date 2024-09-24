نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فرمان جديد من الكاف للأهلي والزمالك قبل السوبر الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك إجراء تحاليل للمنشطات لعدد من لاعبي الفريقين، وذلك قبل وبعد اللقاء الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.

إجراء تحليل المنشطات للاعبي الأهلي والزمالك قبل وبعد السوبر الأفريقي

ستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، حيث يتوقع حضور جماهيري كثيف من مشجعي الفريقين.

وحسب ما صرح به مصدر داخل اللجنة خلال تصريحات صحفية، سيحضر وفد من وكالة المنشطات لمتابعة المباراة وإجراء بعض التحاليل.

وستقوم الوكالة باختيار عينات عشوائية من بين لاعبي الأهلي والزمالك لإجراء اختبارات المنشطات، بهدف التأكد من عدم استخدام أي من اللاعبين للمواد المنشطة خلال المنافسات.

في سياق متصل من المنتظر وصول بعثة الزمالك إلى السعودية مساء اليوم الثلاثاء، بينما ستصل بعثة الأهلي غدا الأربعاء عبر طائرة خاصة.

