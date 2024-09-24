انت الأن تتابع خبر إلهام الفضالة تعلن اعتزال ابنتها: منى خلاص اعتزلت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة اعتزال ابنتها منى العتيبي الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي وبرامج السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن عملها غير مرتبط بهذا الظهور.



وقالت إلهام الفضالة في فيديو متداول من حسابها الموثق على سناب شات، إن منى العتيبي لن تعد للظهور مجدداً عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة "منى خلاص اعتزلت".



وعن سبب اعتزال ابنة إلهام الفضالة للسوشيال ميديا، أكدت والدتها أن الستر فضيلة، موضحة: "منى لا هي فاشينستا ولا هي بلوجر ولا هي فنانة خلال بتعتزل الستر حلو".



وأثارت تصريحات إلهام الفضالة حول اعتزال منى العتيبي الظهور عبر حسابها في برنامج سناب شات، انقساماً في الآراء خاصة أن هناك بعض من المتفاعلين لم يكونوا على دراية من الأصل بظهورها، فيما أعرب آخرون عن استيائهم لغيابها بعد شغفهم بمتابعة حسابها لفترة طويلة.



وقال البعض متهماً إلهام الفضالة بإثارة الجدل، أنها تريد عمل دعاية عكسية لابنتها، حتى تُمكنها من الظهور من جديد بعد الترويج لحسابها الذي لا يعرفه كثيرون على سناب شات وتيك توك، فيما تعاطف آخرون مع منى العتيبي مؤكدين أن السوشيال ميديا كانت بالنسبة لها متنفساً تتواصل من خلاله مع محبيها.



وأضاف البعض: "مسكينة منى بعد المشاكل اللي سببتها لها السوشيال ميديا وخراب بيتها كرهتها منهم لله من كانوا السبب"، "منى كانت شخصية جميلة وإيجابية خسارة تغلق حسابها في وجه المتنمرين وغير المحترمين ممن كانوا يهاجمونها بسبب وبدون سبب"، "منى شخصية رقيقة لم تتحمل التنمر وقلة الأدب، الله يهدي لها الحال، ويفرح قلبها الجميل"، "حلو بتتفرغ لتربية أولادها، وتعيش بعيداً عن قرف السوشيال ميديا اللي مو محصلين منه شيء" .