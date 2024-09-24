داليا البحيرى: 'فخورة بالعمل مع عادل إمام وهذا مصير "يوميات زوجة مفروسة" الجزء الخامس (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة داليا البحيرى على هامش افتتاح معرض الفنان أحمد فريد رسالة له فى تصريحات خاصة للفجر الفنى “ أبارك لأحمد جدًا على افتتاح معرضه، وأنا سعيدة جدًا بالتطور الذي حدث في شخصيته كفنان، حيث أصبح له بصمة خاصة وواضحة عند رؤية أي لوحة له، يمكن التعرف على أسلوبه فورًا، مما يدل على حفاظه على شخصيته مع تطوير نفسه.”

الفنانة داليا البحيرى ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

و أردفت حديثها “ لقد بدأ في صنع مجسمات صغيرة جدًا تتميز بتفاصيل دقيقة، كما بدأ يستخدم ألوانًا جديدة وغريبة عليه مثل الأخضر والأصفر والأحمر، مما يدل على تطوره الكبير”

أما بالنسبة مسلسل “ برغم القانون”، فهو ليس كوميديًا كما اعتقد الكثيرون. المسلسل تراجيدي ويحتوي على حالة إنسانية. أؤدي دورًا مختلفًا تمامًا عن شخصيتي، حيث أظهر في دور خديجة، امرأة من الإسكندرية تعمل في مجال الخدمة الاجتماعية. ظروف حياتها أجبرتها على الانتقال إلى القاهرة وفتح فرشة لبيع المنتجات.

بالنسبة لمسلسل "يوميات زوجة مفروسة"، نحن نتحدث عن جزء خامس بإذن الله مع الأستاذة أماني. أنا متحمسة لذلك.

أنا محظوظة جدًا لأنني وقفت أمام الأستاذ عادل إمام. الكثيرون يحلمون بذلك، وقد كان لي شرف المشاركة في عملين معه، أحدهما هو "السفارة في العمارة"، والذي يعتبر من أهم الأعمال في مسيرتي.