للمخرج الكبير ريدلي سكوت.. إعلان جديد لـ فيلم GLADIATOR 2

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق الإعلان الترويجي الجديد لـ فيلم Gladiator 2، وهو التكملة الملحمية التي تأتي بعد النجاح الكبير للفيلم الأول من إخراج المخرج الكبير ريدلي سكوت.

وسيتم توزيع الفيلم بواسطة Four Star Films في دور العرض ابتداءً من 13 نوفمبر 2024.

تفاصيل فيلم فيلم GLADIATOR 2

يعود المخرج ريدلي سكوت في “Gladiator 2”، ليأخذنا في رحلة جديدة داخل عالم القوة والمؤامرات والانتقام في روما القديمة. تدور القصة حول لوسيوس (بول ميسكال) الذي يُجبر على دخول ساحة القتال في الكولوسيوم بعد أن تم الاستيلاء على منزله من قِبل الأباطرة الطغاة الذين يحكمون روما. في قلب هذه التحديات، يجب على لوسيوس أن يستمد قوته من ماضيه لاستعادة مجد روما وإعادة العزة لشعبها.

أبطال فيلم GLADIATOR 2

تحت إشراف ريدلي سكوت يجتمع فريق إنتاج مميز يتضمن والتر باركس ولوري ماكدونالد ورايموند كيرك وأيدن إليوت.

وقد قام بإنتاج الفيلم كلًا من دوغلاس ويك وريدلي سكوت ولوسي فيشر ومايكل براس وديفيد فرانزوني، مما يضمن تقديم تجربة سينمائية فريدة من نوعها.

أحداث فيلم GLADIATOR 2

تستند أحداث الفيلم إلى شخصيات ديفيد فرانزوني، حيث كتب القصة بيتر كريغ وديفيد سكاربا، بينما كتب السيناريو ديفيد سكاربا. مع لمسة ريدلي سكوت، يُعد الفيلم بمثابة احتفال جديد بالدراما التاريخية.

تتألق مجموعة من النجوم في هذا العمل، بما في ذلك بول ميسكال، بيدرو باسكال، جوزيف كوين، فريد هيتشينجر، ليور راز، وديريك جاكوبي، إلى جانب كونني نيلسن ودينزل واشنطن.