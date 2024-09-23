نجيب ساويرس: فرص ضخمة للاستثمار في العقارات والتعدين بمصر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 10:19 مساءً - يارا الجنايني_ أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس ، أن مصر تزخر بفرص استثمارية وإمكانيات كبيرة، خصوصًا بقطاعي العقارات والتعدين.

وأوضح -خلال مداخلة مع قناة العربية-: “القطاع العقاري في مصر لديه إمكانيات هائلة للنمو، لا سيما مع استعداد الحكومة لطرح المزيد من الأراضي في مناطق مثل رأس بناس والساحل الشمالي. كما أن البحر الأحمر والمناطق الصحراوية الشرقية والغربية تحمل إمكانيات غير مستغلة، مما يجعل مصر بيئة خصبة لجذب الاستثمارات”.

وأشار ساويرس إلى أن قطاع التعدين يحمل فرصًا هائلة للاستثمار، لكن تحقيق ذلك يتطلب تسريع وتيرة الخصخصة لتشجيع المستثمرين الدوليين على دخول السوق وضخ العملات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف.

وفيما يتعلق بامكانية الاستثمار في المناطق الخمس التي طرحتها الحكومة على ساحل البحر الأحمر، كشف ساويرس عن مخاوفه من تكرار بعض التجارب السابقة، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهها شقيقه سميح ساويرس في مشروع الجونة، مؤكدًا أنه عانى من تدخلات حكومية غير متوقعة تسببت في فرض تكاليف إضافية.

وقال: “عندما تتراجع الحكومات عن الاتفاقيات وتفرض شروطًا جديدة دون سابق إنذار، فإن ذلك يضر بالمناخ الاستثماري ويُضعف ثقة المستثمرين. نتمنى أن تدرك الحكومة الجديدة أهمية احترام العقود والاتفاقيات المبرمة، لأن هذا هو أساس العلاقات التجارية الناجحة. إذا تحقق ذلك، فسوف نكون على استعداد لضخ استثمارات جديدة في مصر، لأن بلدنا أولى دائمًا”.