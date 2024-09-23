تكريم الشركة المتحدة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - استعرض تقرير عرضه برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر قناة "DMC"، تكريم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فعاليات الدورة 13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة لما تقدمه في مجال الإعلام العربي ودعم الهوية المصرية.

وأشار التقرير إلى أن الإعلامى أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، تسلم الجائزة بالمنتدى.يذكر أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العالم من خلال الفعاليات الرئيسية والورش الجانبية.