وزير الخارجية يلتقى نظيره الكرواتى خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 06:36 مساءً - التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع الدكتور Gordan Grlić Radman وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا الإثنين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ووجه الدكتور عبد العاطي الشكر للجانب الكرواتي على دعمهم القوي لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيداً كذلك بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر بالمحافل الدولية، فضلاً عن صفقات تبادل تأييد الترشيحات لمختلف المناصب الدولية. كما وجَّه سيادته الدعوة إلى وزير خارجية كرواتيا لزيارة القاهرة.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لسرعة انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية ووزير الاقتصاد الكرواتي والمقرر عقدها في كرواتيا، والتي ستساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة حركة التجارة بين البلدين، وإحياء التعاون بين مينائي الإسكندرية ورييكا، وكذلك التعاون المشترك لنفاذ الصادرات المصرية إلى أوروبا من خلال الموانئ الكرواتية.

وشهد اللقاء التباحث حول تطورات الأوضاع في كل من غزة، ولبنان، والبحر الأحمر، والسودان، حيث أحاط الدكتور بدر العاطي نظيره الكرواتي برؤية مصر إزاء هذه القضايا وجهودها المتواصلة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.