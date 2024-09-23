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حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 24-9-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 24-9-2024

مهنياً: انتقال القمر الى الحوت الى مواجهة برجك يجعلك تمر بيوم مزعج نوعاً ما جرّاء بعض المشاكل، لكن حافظ على هدوء أعصابك وحطّم قيود اليأس.

عاطفياً: لا تكن عنيداً بل كن أكثر تعاوناً مع الحبيب، وادرس معه مشروعاً يعود عليكما بالنفع.

صحياً: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24-9-2024

مهنياً: يتراجع الضغط الذي كنت تحت وطأته وتستعيد حياتك الشخصية والفرح والاندفاع المعهود فيك.

عاطفياً: مشروع ارتباط يلوح في الأفق، وقد تقابل الشخص المناسب وتضع معه النقاط على الحروف.

صحياً: الأرق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح وألم في الرأس نهاراً.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24-9-2024

مهنياً: لا يناسبك وجود القمر في الحوت لذلك كن يقظاً في عملك فالكثير من الأخطاء أصبحت ترتكبها ويسجلها عليك أرباب العمل لمناقشتك بها.

عاطفياً: تؤجل قرار إرتباطك بمن تحب بسبب إلى حين أزمة عائلية حساسة تستدعي التريث قليلاً بغية معرفة ما ستؤول إليه الأمور.

صحياً: لا تكن قليل الصبر والأناة بشأن النتائج المرجوة من البرنامج الغذائي الذي تتبعه.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 24-9-2024

مهنياً: يعزّز هذا اليوم ميلك إلى العمل والإنتاج وتحقيق أفضل النتائج، تحت تاثيرات القمر من برج الحوت الصديق لكن عليك بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى تحقيق طموحك الكبير.

عاطفياً: علاقة جديدة ترتبط بها وتشعر بالحماسة لاستكمالها بعدما وجدت في الطرف الآخر المميزات المطلوبة.

صحياً: أنت جدّي في كل ما تتعاطاه وتقوم به، حتى في الشأن الصحي الذي توليه اهتماماً كبيراً.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 24-9-2024

مهنياً: تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقاً مقاوماً، قوياً ومقبلاً على الحياة بمعنويات تهزّ الجبال وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر على النيل منك.

عاطفياً: كن حذراً جداً ومتحفظاً في العلاقة، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة.

صحياً: يهدّدك هذا اليوم بالأخطار والمشكلات، وقد يولّد لك احتكاكات تثير عصبيتك وانفعالك.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 24-9-2024

مهنياً: تشعر بليونة في التعامل معك من قبل الزملاء والمعاونين والأشخاص النافذين، لكنّ التعاطف هذا لن يأتي على طبق من فضّة.

عاطفياً: تمتلك والشريك من الإمكانات ما يكفي للتفوّق على الصعاب ونسبة الوعي لديكما كافية لعدم إظهار ذلك.

صحياً: تشعر أن أثقالاً سقطت عن كاهلك، وأنّك مقبل على يوم واعد جداً.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 24-9-2024

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ وفترة رائعة من التطورات على الصعيد المهني، فتنتقل معها إلى مرحلة جديدة في حياتك العملية.

عاطفياً: المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن بدائل أكثر جديّة.

صحياً: تحاش الجلوس مدة طويلة فهو السبب الأساس لآلام الظهر.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 24-9-2024

مهنياً: يخف الضغط وتتجدد العلاقات توقع في هذا اليوم زائراً يفاجئك، أو لقاءً رومنسياً يسعدك.كذلك سيكون بانتظارك أجواء مصالحة. تنتهي من مسؤولية أو عمل فما عليك إلا المحافظة على مكتسباتك.

عاطفياً: الجوّ عاصف ولا يحتمل اتهامات جارحة اوالتعرّض لكبرياء احد الطرفين واتخاذ موقف متصلّب.

صحياً: قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرة لمعدتك.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 24-9-2024

مهنياً: لا تجادل ولا تتدخّل في أمور لا تعنيك، تمالك أعصابك وقدّم بعض التنازلات، لكن لا تتراجع عما أنت مقتنع به وترى أنه مفيد لمجالك المهني.

عاطفياً: آراء مختلفة أو متناقضة من قبل احد الطرفين ما يثير بلبلة ويدفعك الى الشعور بالخيبة.

صحياً: معروف أنك من محبّي الرياضة، لأنك تواق إلى الحركة والنشاط، أشجعك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 24-9-2024

مهنياً: يوم مناسب جدا يجعلك تتمتّع بسرعة بديهة وقدرة على استيعاب وتحليل الأمور بذكاء حادّ. تفرح بنتائج إمتحان أو مفاوضات أو تسويات عائلية واجتماعية.

عاطفياً: لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ.

صحياً: لا تتذمّر من كثرة الطلب منك لتطبيق الإرشادات الصحية، فالكل يقلق على صحتك إلا أنت.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24-9-2024

مهنياً: تكون مطمئناً ومرتاحاً، إذ يوفّر لك هذا اليوم الطاقة ويتحدث عن مواعيد وتنقّلات وزيارات وأسفار مفيدة لك.

عاطفياً: تبدو اكثر حرصاً على شؤونك العاطفية وتقلق، وربما تتلهى عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.

صحياً: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحاً من جميع الجهات.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 24-9-2024

مهنياً: وصول القمر الى برجك يجعلك تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك.

عاطفياً: يوم موفّق جدّاً ويدعوك إلى تكرار المحاولات مهما واجهتك العراقيل وعدم الاستسلام أمام العلاقات الفاشلة.

صحياً: اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجاباً على وضعك الصحي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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