حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 24-9-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 24-9-2024
مهنياً: انتقال القمر الى الحوت الى مواجهة برجك يجعلك تمر بيوم مزعج نوعاً ما جرّاء بعض المشاكل، لكن حافظ على هدوء أعصابك وحطّم قيود اليأس.
عاطفياً: لا تكن عنيداً بل كن أكثر تعاوناً مع الحبيب، وادرس معه مشروعاً يعود عليكما بالنفع.
صحياً: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24-9-2024
مهنياً: يتراجع الضغط الذي كنت تحت وطأته وتستعيد حياتك الشخصية والفرح والاندفاع المعهود فيك.
عاطفياً: مشروع ارتباط يلوح في الأفق، وقد تقابل الشخص المناسب وتضع معه النقاط على الحروف.
صحياً: الأرق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح وألم في الرأس نهاراً.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24-9-2024
مهنياً: لا يناسبك وجود القمر في الحوت لذلك كن يقظاً في عملك فالكثير من الأخطاء أصبحت ترتكبها ويسجلها عليك أرباب العمل لمناقشتك بها.
عاطفياً: تؤجل قرار إرتباطك بمن تحب بسبب إلى حين أزمة عائلية حساسة تستدعي التريث قليلاً بغية معرفة ما ستؤول إليه الأمور.
صحياً: لا تكن قليل الصبر والأناة بشأن النتائج المرجوة من البرنامج الغذائي الذي تتبعه.
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 24-9-2024
مهنياً: يعزّز هذا اليوم ميلك إلى العمل والإنتاج وتحقيق أفضل النتائج، تحت تاثيرات القمر من برج الحوت الصديق لكن عليك بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى تحقيق طموحك الكبير.
عاطفياً: علاقة جديدة ترتبط بها وتشعر بالحماسة لاستكمالها بعدما وجدت في الطرف الآخر المميزات المطلوبة.
صحياً: أنت جدّي في كل ما تتعاطاه وتقوم به، حتى في الشأن الصحي الذي توليه اهتماماً كبيراً.
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 24-9-2024
مهنياً: تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقاً مقاوماً، قوياً ومقبلاً على الحياة بمعنويات تهزّ الجبال وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر على النيل منك.
عاطفياً: كن حذراً جداً ومتحفظاً في العلاقة، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة.
صحياً: يهدّدك هذا اليوم بالأخطار والمشكلات، وقد يولّد لك احتكاكات تثير عصبيتك وانفعالك.
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 24-9-2024
مهنياً: تشعر بليونة في التعامل معك من قبل الزملاء والمعاونين والأشخاص النافذين، لكنّ التعاطف هذا لن يأتي على طبق من فضّة.
عاطفياً: تمتلك والشريك من الإمكانات ما يكفي للتفوّق على الصعاب ونسبة الوعي لديكما كافية لعدم إظهار ذلك.
صحياً: تشعر أن أثقالاً سقطت عن كاهلك، وأنّك مقبل على يوم واعد جداً.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 24-9-2024
مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ وفترة رائعة من التطورات على الصعيد المهني، فتنتقل معها إلى مرحلة جديدة في حياتك العملية.
عاطفياً: المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن بدائل أكثر جديّة.
صحياً: تحاش الجلوس مدة طويلة فهو السبب الأساس لآلام الظهر.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 24-9-2024
مهنياً: يخف الضغط وتتجدد العلاقات توقع في هذا اليوم زائراً يفاجئك، أو لقاءً رومنسياً يسعدك.كذلك سيكون بانتظارك أجواء مصالحة. تنتهي من مسؤولية أو عمل فما عليك إلا المحافظة على مكتسباتك.
عاطفياً: الجوّ عاصف ولا يحتمل اتهامات جارحة اوالتعرّض لكبرياء احد الطرفين واتخاذ موقف متصلّب.
صحياً: قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرة لمعدتك.
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 24-9-2024
مهنياً: لا تجادل ولا تتدخّل في أمور لا تعنيك، تمالك أعصابك وقدّم بعض التنازلات، لكن لا تتراجع عما أنت مقتنع به وترى أنه مفيد لمجالك المهني.
عاطفياً: آراء مختلفة أو متناقضة من قبل احد الطرفين ما يثير بلبلة ويدفعك الى الشعور بالخيبة.
صحياً: معروف أنك من محبّي الرياضة، لأنك تواق إلى الحركة والنشاط، أشجعك.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 24-9-2024
مهنياً: يوم مناسب جدا يجعلك تتمتّع بسرعة بديهة وقدرة على استيعاب وتحليل الأمور بذكاء حادّ. تفرح بنتائج إمتحان أو مفاوضات أو تسويات عائلية واجتماعية.
عاطفياً: لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ.
صحياً: لا تتذمّر من كثرة الطلب منك لتطبيق الإرشادات الصحية، فالكل يقلق على صحتك إلا أنت.
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24-9-2024
مهنياً: تكون مطمئناً ومرتاحاً، إذ يوفّر لك هذا اليوم الطاقة ويتحدث عن مواعيد وتنقّلات وزيارات وأسفار مفيدة لك.
عاطفياً: تبدو اكثر حرصاً على شؤونك العاطفية وتقلق، وربما تتلهى عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.
صحياً: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحاً من جميع الجهات.
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 24-9-2024
مهنياً: وصول القمر الى برجك يجعلك تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك.
عاطفياً: يوم موفّق جدّاً ويدعوك إلى تكرار المحاولات مهما واجهتك العراقيل وعدم الاستسلام أمام العلاقات الفاشلة.
صحياً: اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجاباً على وضعك الصحي.