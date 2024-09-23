انت الأن تتابع خبر «عشبة من الجنة متوفرة في كل مطبخ».. على الريق تنظف القولون وتخلصك من البراز المتحجر في ثواني | فوائدها لا تعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد مشكلة البراز المتحجر في القولون من القضايا الصحية الشائعة التي تسبب عسر الهضم ومشكلات هضمية متعددة ولحل هذه المشكلة بفعالية، يمكن الاعتماد على بعض الأعشاب والمشروبات الطبيعية التي تسهم في تنظيف القولون والتخلص من البراز المتراكم بسرعة.

أبرز الأعشاب والمشروبات الطبيعية للتخلص من البراز المتحجر