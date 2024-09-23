انت الأن تتابع خبر جدة تحتفل باليوم الوطني 94: جدول فعاليات الألعاب النارية برعاية المستشار تركي آل شيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت هيئة الترفيه السعودية أماكن إطلاق الألعاب النارية احتفالا باليوم الوطني 94 في مدينة جدة، والتي تُعد واحدة من أبرز الفعاليات الوطنية. تبدأ الاحتفالات من يوم الجمعة 20 سبتمبر وتستمر حتى 23 سبتمبر، حيث تعتبر هذه المناسبة فرصة مميزة للجميع للاحتفاء بذكرى توحيد المملكة.

الألعاب النارية في جدة

تعتبر فعاليات اليوم الوطني في جدة تجسيدًا للفخر والانتماء، حيث تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تلبي جميع الأذواق. من العروض الموسيقية والفنية التي يحييها مجموعة من الفنانين، إلى المسيرات التي تُنظم في شوارع المدينة، تتنوع الأنشطة لتشمل الألعاب النارية التي تضفي سحرًا خاصًا على سماء جدة بألوانها الزاهية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك معارض تراثية وفنية تُظهر تاريخ السعودية وثقافتها، فضلاً عن الأنشطة العائلية التي تجعل من اليوم الوطني تجربة ممتعة للجميع. سيتم إطلاق الألعاب النارية في جدة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين 23 سبتمبر، على ممشى البروميناد، وستستمر لمدة حوالي سبع دقائق.

فعاليات اليوم الوطني في جدة

تسعى هذه الفعاليات إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى الأطفال حول أهمية هذه الذكرى الوطنية وكيفية الانتماء للمجتمع. ومن أبرز الفعاليات التي ستقام في جدة:

عرض الفلكلور السعودي: يوم 23 سبتمبر من الساعة 6:00 مساءً حتى 10:00 مساءً.

ركن الحناء: متاح من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، من 5:00 مساءً حتى 10:00 مساءً.

عرض المجسمات: يبدأ في 20 سبتمبر ويستمر لمدة أربعة أيام، من 5:00 مساءً حتى 10:00 مساءً.

التوزيعات: خلال الفترة من 20 حتى 23 سبتمبر، من الساعة 5:00 مساءً حتى 10:00 مساءً.

الرسم على الوجه: من 20 حتى 23 سبتمبر، من 5:00 مساءً حتى 10:00 مساءً.

الحفلات الغنائية