انت الأن تتابع خبر متى اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول 1446؟.. التعليم السعودية توضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن موعد انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1446، وفقًا للتقويم الدراسي 1446، بعد التحديثات الأخيرة التي أجرتها الوزارة على التقويم خلال الفترة السابقة، وأوضحت وزارة التعليم السعودية، في التقويم الدراسي كافة التفاصيل الخاصة بالسنة الدراسية كاملةً من مواعيد انطلاق الامتحانات ومواعيد انتهاء وبداية الفصول الدراسية الثلاثة، ونهاية العام الدراسي، وكذلك مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية التي يحصل عليها الطلبة والطالبات على مدار السنة الدراسية.

متى اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول 1446؟

وأشارت وزارة التعليم السعودية إلى فوائد العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وكونه مهم جدًا للطلاب، ويساعد على تعزيز مستواهم التعليم، وأوضحت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1446 الحالي، تنطلق يوم 21 ربيع الأول 1446هـ المقبل، وتستمر الامتحانات الخاصة بالطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى طلبة الصف الثالث الثانوي لمدة 12 يوم كاملة، بحيث تنتهي الاختبارات في يوم 2 ربيع الآخر 1446هـ.

قائمة الإجازات الرسمية للعام 1446

وتضمن التقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي 1446، مجموعة من الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الطلبة والطالبات، وكذلك المعلمين والجهات التعليمية المسؤولة، وجاءت تلك الإجازات على النحو الآتي: