نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة "Apple" تسلّط الضوء على تطبيقات خرّيجات أكاديمية مطوري آبل - طويق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلّطت شركة Apple الضوء اليوم، على تطبيقات خرّيجات أكاديمية مطوّري آبل؛ الفائزة في تحدي (Swift) العالمي من شركة Apple، ضمن أفضل 3 مشاريع متميزة، وضمن أفضل 50 مشروعًا مشاركًا في التحدي.

وجاء تسليط الضوء في متجر Apple، على تطبيق My Child، الفائز ضمن أفضل 3 مشاريع متميزة، من تطوير الخرّيجة جواهر العنزي، الذي يهدف إلى حل مشكلة التأتأة لدى الأطفال والشباب، من خلال تزويدهم بتمارين وتطبيقات عملية؛ تمكّنهم من تخفيف أعراض التأتأة والتغلُّب عليها، كما تم تسليط الضوء على تطبيق (Fin’s Adventure)، الفائز ضمن أفضل 50 مشروعًا، من تطوير الخرّيجة أفراح بن جبير، وهو عبارة عن لعبة إلكترونية تهدف إلى التوعية بأهمية العناية بالمحيطات، وتعزيز مفهوم استدامة البيئة للأجيال القادمة.

وتضمّن إعلان شركة Apple، جانبًا من حديث خرّيجتي الأكاديمية، جواهر العنزي، وأفراح بن جبير؛ حول كيفية بدء رحلتهن في تطوير التطبيقات، وأبرز التحديات التي واجهتهن، التي تجاوزنها بدعمٍ من "أكاديمية مطوّري آبل - طويق"، التي ساعدتهن في توفير البيئة التعليمية، والأدوات المناسبة لتطوير حلول مبتكرة تخدم مختلف فئات المجتمع.

يُذكر أن أكاديمية مطوري آبل - طويق، احتفت بمُنجز الطالبتين جواهر العنزي وأفراح بن جبير في شهر مايو الماضي، بعد فوزهن في تحدي (Swift) العالمي، المقام بمشاركة أكثر من 350 طالبًا من 35 دولة حول العالم