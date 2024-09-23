نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين يروج لحلقته مع منى الشاذلي بجانب عزيز الشافعي وتوما ومدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الشاعر تامر حسين لحلقته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “ معكم” مع الملحن عزيز الشافعي وتوما ومدين عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

كتب تامر حسين:' من أجمل وأحلى الحلقات العفوية الجميلة اللي عملتها مع أعز وأغلي أصحاب في ضيافة صديقي الملحن الكبير مدين والمبدع الملحن الكبير عزيز الشافعي وأبو قلب زي الفل الموزع الكبير توما

اعلن الشاعر الغنائى تامر حسين عن عودة شيرين عبد الوهاب قريبا بأغنية جديدة من كلماته، وكتب تامر عبر حسابه الشخصى على إكس: لعُشاق الدراما والشجن قريبًا الصوت المصري الأصيل شيرين عبد الوهاب.. اللي يقابِل حبيبي، من الأغاني اللي مستنيها.

عبر تامر حسين في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" عن ندمه لاعتباره عزيز الشافعي وزملاء آخرين في مستوى عمرو مصطفى، مؤكدًا أنه سبق وحذر مصطفى من اتهام الفنانين الناجحين دون أدلة، وصرح أنه ظلم الشافعي بمقارنته بمصطفى.

من جهة أخرى، نشر عزيز الشافعي منشورًا غامضًا على "فيسبوك" يشير إلى عمرو مصطفى قائلًا: "ريحة الشياط مش حلوة لو طالعة من المطبخ، لكن مسك وعنبر لما تطلع في فيديو".