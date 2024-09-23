العالم اليوم - بالفيديو.. لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 03:24 صباحاً - رصدت الكاميرات لقطة في مباراة بريستون وبلاكبيرن بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشب)، الأحد، للاعب يعض منافسه.

وقال جون يوستاس المدير الفني لبلاكبيرن إن لاعب فريقه أوين بيك "لديه علامة عض كبيرة أسفل رقبته"، معتبرا أنه "من العار أن الحكم لم ير ذلك".

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أحداثا مشحونة، إذ طرد بيك المعار من ليفربول بعدما وجه "ركلة" لدواين هولمز لاعب بريستون.

وبعد ذلك، أوضح بيك للحكم أنه تعرض للعض من ميلوتين أوسماجيتش، الذي تلقى بطاقة صفراء.

وبالفعل أظهرت الإعادة التلفزيونية أوسماجيتش وهو يعض بيك.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان عضة مهاجم ليفربول لويس سواريز لمدافع تشلسي برانيسلاف إيفانوفيتش، في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013.

وبعد "العضة الشهيرة"، تم إيقاف سواريز 10 مباريات.