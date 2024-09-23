جوتيريش: إسرائيل و"حماس" غير مهتمتين بوقف إطلاق النار في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" غير مهتمتين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال جوتيريش: "من الواضح بالنسبة لي أن كلا الجانبين غير مهتمين بوقف إطلاق النار، وهذه مأساة، لأن هذه الحرب يجب أن تنتهي".

وأضاف: "لا الحكومة الإسرائيلية ولا "حماس" تريدان في الحقيقة وقف إطلاق النار".

وكانت تقارير عبرية وأمريكية، تحدثت مؤخرا عن مقترح جديد سلمته تل أبيب للولايات المتحدة، يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل "ممر آمن"، كما وصفته، لخروج زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار من غزة، لكن "حماس" أكدت رفضها لأي طرح مماثل، مشددة على أنها ملتزمة بما تم التوافق عليه في 2 يوليو الماضي.

وتجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر بوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار السيطرة على ممر نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها، ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر