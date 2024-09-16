"سيجعل بطنك مسطحاً في 5 أيام"معجزة ورق الغار في التخلص من الوزن الزائد!! أقوى وصفة للتنحيف هتخلي الكرش يختفي

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رياض - احمد صلاح - معجزة ورق الغار في التخلص من الوزن الزائد، ورق اللورا، المعروف أيضًا بورق الغار، يستخدم منذ فترة طويلة في الطهي والطب الشعبي. يُعتبر فعالًا في تعزيز حرق الدهون وفقدان الوزن، بجانب فوائد أخرى عديدة. يتميز بدوره في تحسين مذاق الطعام ويساهم في تحقيق وزن مثالي وجسد متناسق، ولمزيد من المعلومات الخاصة بهذه العشبة تابعوا معنا السطور القادمة.

معجزة ورق الغار في التخلص من الوزن الزائد

أوراق اللورا غنية بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتحسن حركة الأمعاء، مما يساعد في التحكم في الوزن والحفاظ على امتلاء المعدة، ويمكن استخدامها بالشكل التالي:

لتحضير منقوع ورق الغار، يُنقع حوالي 20 ورقة في 4 أكواب من الماء حتى يتبقى نصف الكمية. بعد ذلك، يُحفظ الماء في الثلاجة ويُشرب كوب منه صباحًا وآخر مساءً.

لإعداد شاي ورق الغار، يتم غلي 3 أكواب من الماء مع 3 أوراق غار كبيرة على نار خفيفة لمدة 5 دقائق. بعد الغلي، يُترك الورق في الماء لمدة 3 دقائق، ثم يُصفى الشاي ويُقدّم ساخنًا مع إمكانية إضافة ملعقة من العسل حسب الرغبة.

فوائد ورق الغار في تخسيس البطن

ورق الغار قد يقدم فوائد متعددة للبطن، سواء فيما يتعلق بمظهره الخارجي أو بعمليات الهضم داخله، من أبرز هذه الفوائد: