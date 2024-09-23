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أحمد جودة - القاهرة - حافظ إيندهوفن على انطلاقته المثالية ببطولة الدوري الهولندي، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على مضيفه فورتانا سيتارد، اليوم الأحد، في الجولة السادسة للمسابقة.

الانتصار السادس تواليًا.. إيندهوفن يتجاوز عقبة فورتانا

بادر ماليك تيلمان بالتسجيل لمصلحة إيندهوفن في الدقيقة 16، لكن إزكويل بولود منح التعادل لفورتانا سيتارد في الدقيقة 32.

وعاد تيلمان للتسجيل مرة أخرى، عقب تسجيله الهدف الثاني لإيندهوفن في الدقيقة 68، فيما تكفل لوك دي يونغ بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 72.

ويأتي هذا الفوز ليصالح إيندهوفن جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق القاسية 1-3 أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي، بالجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد إيندهوفن إلى 18 نقطة، معززًا موقعه في الصدارة، ومحققًا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الست الأولى التي خاضها بالمسابقة خلال الموسم الحالي.

وفي المقابل،توقف رصيد فورتانا سيتارد الذي تكبد خسارته الرابعة تواليًا في المسابقة، عند 6 نقاط في المركز 15 (الرابع من القاع).