نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببصمة عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية "أهلي أهلي" تتر مسلسل "تيتا زوزو" لـ رامي صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصلت ردود فعل الجمهور الإيجابية حول تتر مسلسل "تيتا زوزو"، بطولة النجمة الكبيرة إسعاد يونس، حيث أثنى الكثيرون على أداء الفنان رامي صبري وألحان عزيز الشافعي، وباقية صناع العمل، حيث حرص الشاعر والملحن عزيز الشافعي على مشاركة جمهوره بفيديو له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام "،

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه:" جديد النجم رامي صبري أهلي أهلي كلمات منه القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، تتر مسلسل تيتا زوزو".



أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو بطولة: إسعاد يونس، وإسلام إبراهيم، ومحمد الكيلاني، وحمزة العيلي، ونور محمود، تأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر عرضه في 45 حلقة، وهو مسلسل أعاد الفنانة إسعاد يونس للبطولات الدرامية بقوة، بعد اقتناعها بفكرة تناول الذكاء الاصطناعي في الدراما.

آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر اخر أعمال عزيز الشافعي، أغنية حالي للفنان محمد الشرنوبي، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.