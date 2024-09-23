نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر ضمن المرشحين لمسلسل "نسخة واحدة لا تكفي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء بشأن ترشيح النجمة سوسن بدر للانضمام لمسلسل “ نسخة واحدة لا تكفي” للفنانة هنا الزاهد المقرر طرحه خلال السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل ومن بطولة أحمد خالد صالح، حنان يوسف، وغيرهم.

أشادت هند صبري بموهبة سوسن بدر الاستثنائية خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي.

وأكدت هند أن سوسن بدر تعد من الممثلات النادرات اللاتي يتمتعن بموهبة فريدة، مضيفة: "مش هتتكرر كتير مش هيجي لنا كل شوية سوسن بدر". وأضافت أنها تعتبر نفسها محظوظة بالعمل معها سواء كممثلة أو كمنتجة، خاصةً في مشاهد شخصية "سهير" التي تتعاون فيها مع "علا"، التي جسدتها هند في المسلسل

ينتظر صناع وأبطال مسلسل "البحث عن علا 2" عرض أولى حلقاته في 26 سبتمبر الجاري حصريًا عبر منصة "نتفليكس". ومع اقتراب الموعد، يترقب الجمهور بشغف كبير عودة شخصية "علا عبد الصبور"، خاصةً أن المسلسل يشكل جزءًا من ذكريات الكثيرين، خصوصًا النساء اللواتي عشن مع "علا" وتفاصيل حياتها الاجتماعية والعملية لسنوات.