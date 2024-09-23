نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح مسرحية "كازينو" لكريم الحسيني وقرار مفاجئ بالاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق النجم كريم الحسيني نجاحًا ساحقًا بمسرحيته الجديدة "كازينو"، التي لاقت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء. ولكن في مفاجأة غير متوقعة، أعلن الحسيني عن اعتزاله عن السعي في الوسط الفني.

في إطار هذا القرار، تلقى كريم مكالمة مهمة وداعمة من الفنان الكبير محمد صبحي وزملائه الفنانين، الذين عبروا عن دعمهم وتقديرهم لمشواره الفني.



وقد أكد صبحي أن الحسيني سيظل دائمًا جزءًا من عائلة الفن، وأعرب عن أمله في أن يعيد التفكير في قراره.

تترك هذه الأحداث تأثيرًا كبيرًا على الساحة الفنية، حيث يترقب الجميع ما ستسفر عنه الأيام القادمة.



وفي نفس السياق،كشف كريم عن كفاحه في الوسط الفني وخذلانه من بعض الأشخاص، حيث شارك جمهوره بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالمنشور تعليقا قال فيه:"قرار إعتزال إعتزال ما يؤذيك، وأنا قررت أعتزل ما يؤذيني، قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل، لأنني فعلًا فنان (قديم نوفي) أنتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والاسود وماسبيرو زمان".

وأضاف:"قررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعد عن العمل منذ عام 2021

حيث آخر مسلسل شاركت فيه كان (اللي مالوش كبير)

ومن وقتها وانا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيمانى ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد، لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبيه والشلاليه".

وتابع:" أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل وإخراج بتقدير عام جيد جدا، قمت بعمل الدراسات العليا في فنون الإخراج، أقوم بتدريس التمثيل على مستوى الجامعات والورش، أقوم بتدريس ماده الدوبلاج والتمثيل الاذاعي والتعليق الصوتي على مستوى الجامعات والورش أيضا أعمل بالمسرح (مسرح الدوله) الذي إحتضنني ولكني (موظف) بمسرح الدوله.. فأقوم بعمل المسرحيه كبطوله وأتقاضى عليها 5000 جنيه فى الشهر.. بعد خصم الضرائب أتقاضى 3000 جنيه هل هذا يعقل ".

وأشار:" مع ذلك فأنا راضٍ تمامًا.. وأجد سعادتي على خشبه المسرح عندما أستمع إلى التصفيق الحقيقي ورد الفعل اليومي التي يُشبع رغباتى كفنان موهوب، إجتهدت وعملت بالمسرح بكل طاقه وجهد منذ عام 2021 حتى أفتح وأُفسح لنفسي مجالًا جديدًا كي أُقدم نفسي بشكل جديد إلى الساده المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أقوم بدعوتهم إلى المسرح كي يروني وأنا أُمثل وأرقص وأُغني وأعمل كفنان شامل ".

وأكد:" على مدار ثلاث سنوات قمت بفتح 365 ليله عرض ل ٤ مسرحيات ناجحه وتم إستضافتى في أكبر البرامج (منى الشاذلي) (صاحبة السعاده) ثم ماذا بعد لا شيء، كم التعليقات والثناء على موهبتي لا حصر لها وكلها ردود أفعال حقيقيه دون لجان الكترونيه ثم ماذا بعد.. لا شيء".

وأوضح:" لذا ومن موقعي هذا إتخذت قرارًا في منتهى الهدوء وها أنا أجلس في المسجد بعد صلاه دوت الخليج ولا أحمل في نفسي إلا الطمانينه والرضا واليقين

بعد إنتهاء عرضى من مسرحية كازينو التى تُعرض على مسرح السلام " فرقة المسرح الحديث" سوف أُغلق هذه الصفحه تمامًا أقصد (صفحة الوسط الفنى المبنى على اللا معايير)".

واستكمل:" سأقوم ببيع سيارتي وسأُسافر إلى كاليفورنيا أو الولايات المتحده وسأقوم بدراسه الإخراج السينمائي والإنتاج، وأحاول أن أجد لنفسي أي فرصه للعمل حتى لو إضُطررت لغسل الصحون ومسح الأحذيه وبيع الجرائد وسأقوم بتدريس التمثيل هناك وسأجتهد وأكون نفسي كي أُحقق حلمي الدفين، حلم One Man Show الحلم الذي رأيته في النجم محمد صبحي والنجم نور الشريف، وسأعود إلى أرض الوطن وأقوم بإنشاء مدينه كامله مثل مدينة الفنان محمد صبحي (مدينه سنبل) مدينه كلها تسقى الفنون وتتبنى المواهب، وسأحتضن كل من هو موهوب سواء كان أكاديمي أو غير أكاديمي سأُنشئ بها مسرح ومحطه إذاعه، وبعض أماكن التصوير، سأقوم بإنشاء قناه عبر اليوتيوب أو بإنشاء منصه (المستقبل) سأقوم بعرضي وعرض الموهوبين على هذه القناه من خلال أفلام قصيره وإسكتشات ومسلسلات وأقوم بالإنتاج لنفسى ولغيري، سأقوم بإنتاج عدد كبير من المسرحيات وسأقوم بإنتاج البرامج الإذاعيه والتلفزيونيه وسأعتمد على هذا الصرح ولن أعتمد على السعي في الوسط الفني اللعين، شكرا لكل من أراد أن يحطم حلمي وأقول له أحسنت وافلحت.. ولكن الله خيب ظنك".

وواصل:" بمناسبه الشكر أتوجه بالشكر إلى المنتج صديق عمري، (أحمد السمان) الذي تخلى عني تماما منذ إنشاء شركته للإنتاج الفني بعدما حلمنا ونحن صغار بأن الذي سيصعد سيأخذ بيدي أخيه

ولكنه عندما أصبح منتجًا تخلى عنى تمامًا،

شكرا للمنتج إسلام المرسي عن عدم رده على مُكلماتى،شكرا للنجم محمد رمضان عن عدم رده على مُكلماتى منذ 2018 إلى الآن، وأشكره كثيرًا عن موقف بطولي فعله معي في مسلسل (موسى) (2021) حيث قُمت بإنتظاره على باب الكرفان الخاص به رغم أنه كان يعلم أنني واقفًا على الباب من الساعه 3:00 عصرا إلى 9:00 ليلًا حتى أدخل كي أسلم على النجم ولم أخجل من السعي لأنه كان صديقا قديمًا مُقربًا، بل إنتظرتُ ٦ ساعات مع الفنان رياض الخولي والفنان مفيد عاشور وعندما قابلته الساعه 9:00 تعامل معي على اني معجب لم يتذكر إسمه.. منذ هذا اليوم أُصبت بذبحه في قلبي من هذا التعامل، شكرا للنجم (أحمد العوضي) عن عدم رده على مُكلماتى منذ 2021 وخاصه بعدما فتحت مشروعي الخاص (عربيه القهوه) وكتب بوست عظيم على السوشيال ميديا أنه يدعمني ومن وقتها وأنا أتصل به وأُرسل له رسائل على الوتساب ولم يرد على مُكلماتى ".

واختتم:" شكرا للمخرج الذي حلمت بالعمل معه ولم يحدث قط منذ 2017 وحتى الآن المخرج

(أحمد خالد موسى) الذي طال إنتظاري وصبري وطلبي والحاحي في العمل معه ولكنه لم يتردد لحظه أن يرى كريم الموهوب، شكرا للمخرج الصديق

(أحمد خالد أمين) عن عدم رده على مُكلماتى طيله الخمس سنوات السابقه، شكرا للمخرج الصديق الدكتور (بيتر ميمي) لعدم رده على مُكالماتي منذ 2017 إلى الآن،شكرا للمخرج (خيري سالم) لعدم رده على مكالماتي الكثيره، شكر خاص للمخرج الأستاذ

(أحمد سمير فرج) وهو عارف كويس إيه نوع واجب الحلاقه اللى عمله معايا، شكرا للمخرج (محمد سلامه) الصديق العزيز لعدم رده على مُكالماتي الثلاث سنوات السابقه، شكرا لرجال شركه سنيرچى الأحياء منهم والأموات عن عدم ردهم على مُكلماتى، كان نفسي أوجه الشكر لشركه المتحده بس للأسف ما أعرفش حد فيهم، شكرا للمشرف العام على الإنتاج ب لبنان الأستاذ الصديق (على حسن) على حلاقته ليا، شكرا للمخرج الصديق، (أحمد شفيق) على إنه مش شايفنى فى أى حاجه مناسبه من ساعة مسلسل ولاد تسعه لما كان بيحلف بموهبتى وإجتهادى، شكرا للمنتج الفنى الأستاذ

(هاني عبدالله) على حلاقته ليا، شكرا الكاستنج دايركتور العظيم الذي شارك في إستبعادي على مدار 15 عامًا من أعمال مهمه وهو طبعًا بقدره من الخالق لأن الله لم يكتبها لي الكاستنج دايركتور النجم (أحمد تمام)، شكرًا على إصراره الدفين على إستبعادي وإستبعاد إسمي من كل الأعمال رغم أنني إلتحقتُ بورشه تمثيل عنده 2019 ودفعت رقمًا هائلا كي يرضى عني ويقوم بترشيحي ولكنه لم يفعل،

شكرا لكل من في الوسط الفني الجميل على هذه المعامله الجميله التي وصلتني إلى هذا القرار العقلاني، وأكيد بعد كتابتى للبوست ده واضح جدًا إنى مش باقى على حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

(ملحوظه) أنا لا أكتُب هذا البوست كي يتم ترشيحي في مسلسلات ولا إستضافتى في برامج.. أنا أكتُب هذا البوست تخليدًا لهذا اليوم.. كي يظهر لي كل سنه في الذكريات..فسأقوم بتحقيق حلمي عاجلًا غير آجلًا دعواتكم".

