نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فريد يروج لأغنيته الجديدة "زمان وجبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق الفنان أحمد فريد حملة ترويجية مميزة لأغنيته الجديدة "زمان وجبر"، حيث شارك بمقطع من برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، الأغنية تحمل طابعًا عاطفيًا مميزًا،



وأرفق بالبرومو تعليقًا قال فيه:"وحشتوني جدا وراجع ليكم بأغنية جديدة بحبها أو ي يارب تعجبكم".

وأضاف:"ومن المقرر أن يتم طرح أغنية زمان وجبر يوم الخميس المقبل".

تعليقات الجمهور على منشور أحمد فريد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما مسيطر، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال أحمد فريد

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد فريد أغنية عابر سبيل لـ أحمد فريد، من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجد، وتعاون من خلالها مع شركة sms للإنتاج الفني.



و أغنية عندي سر ليك، والتي تصدرت التريند فور نزولها.



كلمات أغنية عندي سر ليك

عندي سر ليك قلبي روحه فيك بيناديك

لما شاف عينيك راح عليك كان دا مشتريك أيوة حلمت بيك كنت مش لاقيك مش لاقيك

بيت قلبي بناه بيك ملاه شوفت فيك حياة انت اللي انا عيشت عمري كله بحلم أكون معاه جيتلي من السما أيوه فيك حياة فيك حياة

ومن زمان ومن زمان قلبي تاه قبلك كتير من زمان ومهما كان ومهما كان دا اللي بيني وبينك كبير مهما كان

قولي لو مكنتش انت جيتلي كنت هعمل

كنت هعمل ايه قولي هعمل ايه كنت هعمل ايه

عيشنا عمر فعلا أنا وانت كنا مشتاقين

الليلة دي مش هداري انت اجمل من السنين انت أجمل من السنين من السنين

لسه في كلام عندي ليك كلام مش بنام

اتعلمت الحب بيك مع اني مش ناقص علام

انت بس اللي بشوفه بجري وابدأ بالسفري