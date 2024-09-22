انت الأن تتابع خبر "دون الحاجة الى طبيب!"…وصفة واحدة تخلصك من الانتفاخ والغازات والبراز المتحجر وتبعد الاوجاع عن القولون في ساعة واحدة.. تعرف عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتفاخ البطن يعتبر من الأمور التي تسبب مشاكل كثيرة لكل من يعاني منها حيث انها تؤدي الى وجود ألم شديد في منطقة البطن مع المعاناة من وجود شكل محرج للغاية، ولذلك حرصنا من خلال موقع دوت الخليج والتعرف على أفضل طريقة تساعد في التخلص من انتفاخ البطن من خلال هذا المقال.

نصائح للتخلص من الانتفاخ

عليك الحرص على تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم والابتعاد عن تناول الوجبات الكبيرة التي قد تسبب انتفاخ كبير في منطقة البطن.

الحرص على عدم تناول أي كميات كبيرة من الأطعمة التي تسبب الانتفاخ ومنها الفاصولياء والعدس، حيث انها تسبب الم شديد للقولون بعد تناولها.

الابتعاد عن شرب المياة او عصائر من خلال انبوب حيث انها تؤدي إلى دخول هواء في البطن.

طرق أخرى هامة تساعد في التخفيف من الانتفاخ

هناك مجموعة أخرى من الطرق التي سوف تساعد في الحد من انتفاخ البطن بشكل ممتاز، وعن أهم هذه الطرق ما يلي: