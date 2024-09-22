وزير الصحة يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره الكوبي

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أحمد جودة - القاهرة - وقع وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير الصحة الكوبي الدكتور خوسيه أنجل بورتال ميراندا، مذكرة تفاهم في مجال الصحة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية كوبا.

وناقش معالي الجلاجل ونظيره الكوبي في لقاء ثنائي، تعزيز التعاون الصحي، وتبادل الخبرات الطبية بين البلدين، بما يحقق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي تحت إطار رؤية المملكة 2030؛ لتدعيم القطاع من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع كافة.

كما التقى معاليه مسؤولين في الحكومة الكوبية، إضافة إلى المسؤولين التنفيذيين في مجموعة بيوكوبافارما، لمناقشة إنتاج الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية في كوبا، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الهادفة إلى تطوير الأدوية واللقاحات لمواجهة التحديات والمخاطر الصحية.

وزار وزير الصحة عدة مؤسسات طبية، شملت جامعة علوم الطب في هافانا، ومستشفى هيرمانوس أميخيراس التخصصي، والمستشفى الافتراضي، ومركز لاس براديراس الدولي للرعاية الصحية، ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، كما اطلع على الخدمات المقدمة والتقنيات والممارسات الطبية في مجال الرعاية الصحية