نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أنور كوميديا السهل الممتنع في "ديبو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ ظهوره على الشاشة من خلال مسرح مصر وهو يتميز بعفويته وبساطته وتصرفه العادي والسلسل، والذي جعله أقرب للجمهور في وقت قصير ليدخل الفن من أوسع أبوابه من خلال مشاركته في بعض الأعمال السينمائية والدرامية.



لكن بهدوء وسلاسة وعدم التسرع والرغبة في إثبات الذات على طريقته العفوية التي يتمتع بها، لينطلق من خلال البطولة المطلقة، ولم ينحصر في الأدوار الكوميدية فقط، وحتي عندما يقدمها يقدمها بشكل مختلف وبارع، حيث أعتمد على كوميديا الموقف وهي من أذكى أنواع الكوميديا.



وهذا ما أظهره مسلسل "ديبو" للنجم محمد أنور الذي يتصدر الآن محركات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعد عرض أولي حلقاته، ويتميز العمل بفكرته وكادرات التصوير التي أشاد بها رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.



وأيضا محمد أنور الذي أبتعد عن الكوميديا المفتعله أو التقليدية، بل قدم نوع آخر عفوي يظهر وسط اندماجك مع أحدث العمل الفانتازيا والرعب، وخاصة أن هذا النوع الذي يجذب الجمهور بشكل كبير.



قدم أنور شخصية "دياب" في العمل أو "ديبو" بطريقة ما تجعلك تجد نفسك فيها، سواء في طيبته الكبيرة والتي تضعه في الأزمات احيانا، أو علاقته مع والده المتوفرة والتي جعلته يوافق على أول وظيفة أمامه ليتخلص من ديونه فيجد نفسه في مأزق آخر.



لننتقل بعد ذلك لعمله في الفندق وتعامله مع أحداث الرعب اليومية التي يشهدها أثناء فترة عمله، ويتصرف معاها بفطرته وبعادة الحس الفكاهي المصري المتعارف، وذلك حمس الجمهور لمتابعة الحلقات المتبقية منه.

تفاصيل مسلسل "ديبو":



ويذكر أن مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب

ومسلسل "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى