أبرزهم منى زكي.. القائمة المبدئية لـ المسلسلات 15 حلقة في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت المسلسلات 15 حلقة، المشهد خلال الفترة القليلة الماضية القصيرة خاصة في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، وذلك بعد النجاح الذي حققته هذه الأعمال وإقبال الجمهور عليها، ومن ثم يشهد الموسم الرمضاني المقبل 2025 عرض عدد من الأعمال ذات الـ 15 حلقة.

مسلسل نيللي كريم في رمضان 2025

وتخوض نيللي كريم السباق في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد مكون من 15 حلقة بعدما حققت نجاحًا كبيرًا بمسلسل فراولة العام الماضي، وسيكون من تأليف أمين جمال، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.

مسلسل هنا الزاهد في رمضان 2025

كما تنافس هنا الزاهد بمسلسل يحمل اسم "نسخة واحدة لا تكفي" في رمضان 2025، والعمل مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح وميمي جمال وحنان يوسف، وجاري حاليًا التعاقد مع باقي أبطاله، والمسلسل من إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

ياسر جلال ينافس بمسلسلين

ويشارك ياسر جلال بمسلسلين 15 حلقة في رمضان 2025، مسلسل جودر 2 الذي يأتي استكمالًا لأحداث الجزء الأول الذي عُرض في رمضان 2024، والمسلسل الثاني هو.للعدالة وجه آخر الذي بدأ التحضير له خلال الفترة الماضية ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

مسلسلي دنيا وإيمي والرداد في رمضان 2025

كما تعاقدت دنيا سمير غانم على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم مؤقت عايشة الدور والعمل من إنتاج أحمد السبكي، وتشارك شقيقتها إيمي كذلك في رمضان المقبل بمسلسل مع حسن الرداد مكون من 15 حلقة.

محمد فراج ينافس في رمضان المقبل

أما محمد فراج فتعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، ينافس به في رمضان 2025، والعمل من إنتاج عبد الله أبو الفتوح شركة e producer.

مسلسل منى زكي في رمضان 2025

كما تشارك منى زكي في موسم رمضان 2025 بمسلسل يحمل اسم ناقص ضلع، مكون من 15 حلقة، وجاري حاليًا الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب لمحمد السعدي.

أجزاء جديدة في رمضان 2025

ويشارك هشام ماجد في رمضان المقبل بمسلسل أشغال شقة 2، وتشاركه في بطولته أسماء جلال، وهو ضمن قائمة مسلسلات الـ 15 حلقة ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

وتنافس دينا الشربيني بمسلسل كامل العدد 3 الذي يشاركها شريف سلامة في بطولته، وذلك بعد نجاح الجزأين السابقين من نفس العمل، ويأتي في 15 حلقة.