تعرف على موعد حفلات عمر خيرت في دار الأوبرا المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة يومى 23 و24 سبتمبر الجارى، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها بشكل شهرى على مسارح الأوبرا.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت أشهر مقطوعاته التي تعد من العلامات البارزة في الموسيقي، ومنها "العاصفة، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، حبيبة، هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوا، الداعية، الخواجة عبد القادر، خايف من بكرة ليه، الربيع، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، وغيرها من المقطوعات المتميزة.

وعلى صعيد آخر، عرضت قناة DMC حلقة الموسيقار عمر خيرت أثناء استضافته فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والتى كانت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، وأطرب عمر خيرت الجمهور بتقديم مقطوعة أغنية "زى ما هى حبها" للفنان مدحت صالح، والتى تم تقديمها فى فيلم "مافيا" بطولة النجم أحمد السقا والنجمة منى زكي، كما عزف موسيقى أغنية "عارفة" للفنان على الحجار.