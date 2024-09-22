رمضان 2025.. أحمد داود يتعاقد علي مسلسله الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد النجم أحمد داود على بطولة مسلسله الجديد مع المنتج بلال الطراوي، والذي يتألف من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم لعام 2025.

فيلم الهوي سلطان

ومن ناحية أخري، انتهي أحمد داود من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "الهوي سلطان" بطولة النجمة منة شلبي وأحمد داود، كل من أحمد خالد صالح وسوسن بدر وجيهان الشماشرجي. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema التي يديرها أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم الهوي سلطان

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي خفيف، ويعكس العلاقات والحب بين الأصدقاء، حيث يجسد أحمد داود شخصية مهندس يدعى علي.

ومن ناحية أخري، كشف الفنان أحمد داوود عن سر اعتذاره عن المشاركة في فيلم " ولاد رزق" الموسم الثالث مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى انشغاله في تصوير فيلم "الهوى سلطان" ومسلسل "زينهم" لافتًا إلى أن التوفيق بينهم كان صعبا للغاية.

وأضاف في تصريحات صحفية قائلا: "ولكني بالتأكيد أحب أن أعود مرة أخرى في الموسم الرابع لأني أعشق عالم "ولاد رزق" جدا وأستمتع بالعمل داخله مع الفريق كما أن الروح التي تتواجد داخل العمل تجعلني أشعر بالسعادة".