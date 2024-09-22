العالم اليوم - هدفا حزب الله.. ماذا نعرف عن "رامات ديفيد" و"مجمع رفائيل"؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 سبتمبر 2024 07:26 صباحاً - كشفت جماعة حزب الله اللبنانية، الأحد، أنها استهدفت قاعدة ومطار "رامات ديفيد" ومُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة "رفائيل" المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية شمالي إسرائيل.

وجاءت الضربات عقب أيام بلغ فيها التوتر أوجه في لبنان عقب استهداف إسرائيل لعدة قادة وعناصر في الحزب سواء عبر الاختراق اللاسلكي أو الغارات الجوية. وبحسب التقديرات، يريد حزب الله من ضرباته التي طالت خلال الساعات الماضية مناطق متفرقة من شمال إسرائيل إرسال رسالة يبين فيها ما قد تؤول إليه الأحدث في حال توسع نطاق الحرب أكثر. رامات ديفيد تقع جنوب شرق حيفا بالقرب من كيبوتس رامات ديفيد.

تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي مطاراً عسكرياً.

تعتبر واحد من أهم 3 قواعد جوية رئيسية في إسرائيل.

يوليو الماضي عرض حزب الله مقطع فيديو تم التقاطه من خلال مسيرة "الهدهد" للقاعدة ومعلومات عنها إلى جانب المنشآت التي تضمها من بينها مخازن الذخيرة وقبة اتصالات ومنصات للقبة الحديدة. مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل رفائيل شركة متخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية.

يقع في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا.

الشركة قسم سابق من وزارة الدفاع الإسرائيلية وتعتبر مؤسسة حكومية.

وتقوم بإنتاج وتطوير تقنيات قتالية للجيش الإسرائيلي كما تقوم بالتصدير للخارج.

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