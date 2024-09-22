العالم اليوم - إسرائيل تكشف عدد الأهداف التي قصفتها لحزب الله في لبنان

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تكشف عدد الأهداف التي قصفتها لحزب الله في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 سبتمبر 2024 12:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه ضربات لنحو 290 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات استهدفت منصات إطلاق، وبنية تحتية خاصة بحزب الله في مناطق متعددة جنوب لبنان.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل على "تفكيك وإضعاف قدرات حزب الله والبنية التحتية الإرهابية الخاصة به".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن اجتماعا للمجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي سينعقد عصر الأحد في تل أبيب، وذلك على خلفية التوترات مع حزب الله على الحدود الشمالية، في أعقاب انفجار أجهزة "بيجر" وأخرى لاسلكية في لبنان الأسبوع الماضي، واغتيال القيادي البارز في الحزب إبراهيم عقيل ببيروت، وإطلاق صواريخ على شمال إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، فجر الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية "تعترض مقذوفات أطلقت من لبنان في سماء كريات طبعون".

كما قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار "دوّت في شمال إسرائيل".

كذلك قالت "يديعوت أحرنوت" إن صفارات الإنذار "دوّت في العفولة والناصرة والجليل الأسفل ومرج يزرعيل ومنطقة الكرمل شمال إسرائيل".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "رصد إطلاق 15 صاروخا ومقذوفا من لبنان باتجاه مناطق شمال إسرائيل".

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء السبت، شنّ سلاح الجو موجة جديدة من الهجمات في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء السبت أن "عشرات" الطائرات الحربية تشنّ "غارات واسعة" ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وأفاد المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري بأنه "في الساعة الأخيرة نقوم بشن غارات واسعة في جنوب لبنان بعد رصد استعدادات حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الاسرائيلية"، وذلك في تصريحات بعيد الثامنة مساء (17:00 توقيت غرينيتش).

وأضاف "عشرات الطائرات الحربية تهاجم أهدافا إرهابية ومنصات صاروخية".

وفي وقت سابق السبت، أكد الجيش أنه أصاب آلاف قاذفات الصواريخ وأهدافا أخرى لحزب الله في لبنان.