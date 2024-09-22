العالم اليوم - كورية متوجة بميدالية في الأولمبياد تتحول إلى "قاتلة محترفة"

انتم الان تتابعون خبر كورية متوجة بميدالية في الأولمبياد تتحول إلى "قاتلة محترفة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 سبتمبر 2024 02:18 صباحاً - ستظهر الرامية الكورية الجنوبية كيم يي جي، صاحبة فضية المسدس الهوائي في أولمبياد باريس، في مسلسل كممثلة تلعب دور قاتلة محترفة.

وحظيت يي جي البالغة من العمر 32 عاما بإعجاب الكثيرين بعدما ظهرت في منافسات المسدس الهوائي للسيدات بأولمبياد باريس، وهي تسدد بهدوء وبكل ثقة.

ومع انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بها وهي تطلق النار، نالت إشادة مشاهير مثل إيلون ماسك والذي كتب على منصة "إكس": "ينبغي أن تشارك في فيلم آكشن. ستؤدي دورها بعفوية دون تمثيل".

وحسبما ذكر موقع "ساوث تشاينا مورنينغ" فإن يي جي ستلعب دور قاتلة محترفة في مسلسل يحمل اسم Crush.

ونقل الموقع عن الشركة المنتجة للمسلسل وهي "آسيا لاب للترفيه" ومقرها سول قولها إن يي جي ستؤدي دور البطولة إلى جانب الممثلة الهندية أنوشكا سين دون ذكر مزيد من التفاصيل.