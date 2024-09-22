خاص| مؤلفة "برغم القانون": المسلسل قصة واقعية.. واتمنى الأحداث تساهم في رفع الوعي المجتمعي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت المؤلفة نجلاء الحديني كاتبة مسلسل "برغم القانون" للنجمة إيمان العاصي ما إذا كانت قد تعمدة بأن تسلط الضوء حول القضايا المرأة منذ بداية المسلسل ام أن ذلك جاء صدفة.

وقالت نجلاء الحديني في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني": "أناقش في العمل تجارب حقيقية، وتُعد قضايا المرأة جزءًا أساسيًا من الأحداث، نأمل أن يسهم مسلسل "برغم القانون" في رفع الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجه المرأة وحقوقها الاجتماعية والقانونية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي نسلط الضوء عليها خلال المسلسل".

وعن إختيار أبطال المسلسل بهل تم إختيارهم من الأول ولا تم تغييرهم بعد ذلك قائلا: "تم آختيار أبطال العمل بعد آنتهائي من كتابة جوالي 80 % من الحلقات وكل دور ينادي صاحبة.

وعن توقعها لنجاح المسلسل، قالت: "أرى أن النجاح توفيق من الله، وأؤمن أن لكل مجتهد نصيب. عندما يبذل الإنسان جهدًا ويخلص في عمله، فإن الله سيكافئه بالتأكيد".

أحداث مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ترصد حلقاته عالم المحاماة المليء بالمشكلات والصراعات ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية

وتقدم إيمان العاصي في مسلسل "برغم القانون" أداءً استثنائيًا يجسد عمقًا في التعبير عن مشاعر الشخصية التي تجسدها، وهى شخصية المحامية التي تواجه تحديات صعبة في حياتها الشخصية والمهنية، وتتطلب الشخصية نجمة قادرة على الانتقال بسلاسة بين المشاعر المتضاربة، وهذا ما تقدمه إيمان بإتقان، مما يجعل الشخصية أكثر واقعية ومقنعة، وهذا ما ظهر فى برومو العمل الذى حمل كثيرا من التشويق والإثارة.

أبطال مسلسل ب غم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.