تعرف على مفاجأة أحمد سعد لجمهوره



القاهرة - محمد ابراهيم - عاد الفنان أحمد سعد إلى طليقته علياء البسيوني، حيث تم رصد الثنائي معًا خلال رحلة في إيطاليا. وقد أثار ظهورهما معًا العديد من التساؤلات حول إمكانية استئناف علاقتهما بعد انفصالهما السابق.

يبدو أن الأجواء الرومانسية في إيطاليا قد ساهمت في إعادة التواصل بينهما، حيث نشر سعد صورًا لهما معًا على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد عبر جمهورهما عن فرحتهم بهذا اللقاء، متمنين لهما السعادة في حال كانت هناك نية للعودة.

تعد هذه العودة حدثًا مثيرًا للجدل في الوسط الفني، حيث يتابع الكثيرون تفاصيل العلاقة بين أحمد وعلياء، خاصة بعد انتشار شائعات عن إمكانية تجديد العلاقة بينهما.

وفي وقت سابق، كانت علياء بسيوني، أعلنت طلاقها من أحمد سعد 29 أغسطس 2023 عبر ستوري على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، قائلة: الحمد لله على كل شيء، حدث الطلاق بيني وبين أحمد بناءً على رغبته.



آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر أحمد سعد أغنية الزين غناء لأحمد سعد والشاب خالد، والذي حاز على إعجاب الجمهور.

أغنية الزين من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وميكس ماستر أمير محروس، وجرى طرحها على طريقة video lyrics.

