وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيرته اللاتفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 06:32 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ٢١ سبتمبر مع وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا السيدة بابيا بيريز، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقد أكد السيد وزير الخارجية على إهتمام مصر بتعزيز العلاقات مع لاتفيا، والحفاظ على دورية التشاور السياسي بين البلدين لتنسيق المواقف على المستوى الثنائي في المحافل الدولية المختلفة، معرباً عن ترحيب الجانب المصري بعقد جولة المشاورات السياسية المقبلة بالقاهرة في المستقبل القريب، وكذا تثمين مصر لدعم لاتفيا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي.

وأشار سيادته إلى أهمية ترسيخ أسس التعاون بين البلدين ومدها لتشمل آفاق أوسع، مبدياً تطلع مصر لتعزيز التجارة المشتركة بين الجانبين. كما استعرض الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والمناطق الاقتصادية والاستثمارية الخاصة، ودعوة الجانب اللاتفي لتعزيز استثماراته.

وقد تم التباحث حول التطورات في غزة حيث أكد الدكتور عبد العاطي ضرورة التوصل إلى وقف شامل لاطلاق النار، ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ونفاذ المساعدات الانسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق، والكف عن الممارسات التي تستهدف ادخال المنطقة في حلقة مفرغة من المواجهات والتصعيد، مشدداً على رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. كما أعرب السيد الوزير عن قلق مصر البالغ من التصعيد الخطير بجنوب لبنان بما ينال من وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.

هذا، وتناول السيد وزير الخارجية الرؤية المصرية حيال عدد من القضايا الإقليمية، ومن بينها تطورات ملف السد الإثيوبي، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى المستجدات في القرن الأفريقي، فضلاً عن الأزمات في كل من اليمن والسودان وليبيا وسوريا.