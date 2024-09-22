نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024: جدول المواعيد والقيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بدءًا من اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، بدلًا من الموعد المعتاد الذي كان مقررًا في 26 سبتمبر.

ويستمر صرف المرتبات على مدار 5 أيام، حتى يوم 27 سبتمبر، مع صرف المتأخرات في أيام 8، 9، و10 من سبتمبر الجاري.

أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2024:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك المختلفة

البريد المصري

جدول صرف مرتبات سبتمبر 2024 وفقًا للدرجة الوظيفية:

الدرجة الوظيفية قيمة المرتب الدرجة الممتازة 12،200 جنيه الدرجة العالية 10،200 جنيه درجة المدير العام 9،200 جنيه الدرجة الأولى 8،200 جنيه الدرجة الثانية 8،000 جنيه الدرجة الثالثة 7،500 جنيه الدرجة الرابعة 7،000 جنيه الدرجة الخامسة 6،500 جنيه الدرجة السادسة 6،000 جنيه

حقيقة زيادة المرتبات

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا توجد زيادة مرتقبة في المرتبات في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير حوافز بطرق مختلفة، مثل تخفيضات في الأسعار لبعض السلع والخدمات.

وأشار إلى أنه قد تم اتخاذ خطوة لزيادة الأجور منذ أربعة أشهر، وستقوم الحكومة بمراجعة هذا الملف مرة أخرى في الأشهر المقبلة بناءً على معطيات الموازنة.

نصائح للعاملين

حثت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية على عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت بعد بدء عملية الصرف لكل جهة.