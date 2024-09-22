ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وللسفر وإستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه.. وبحوزته (شهادات دراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.