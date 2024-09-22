أخبار مصرية

أمن الجيزة يكشف حقيقة إدعاء فتاة تعرضها للسرقة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن إدعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعدى من قِبل 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

 

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط الفتاة القائمة بنشر مقطع الفيديو (طالبة سن 17 – مقيمة بدائرة القسم) ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها ببث المقطع المُشار إليه "على خلاف الحقيقة" بهدف زيادة نسب المشاهدة ونفت تعرضها لثمة تعدى أو سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا