أمن الجيزة يكشف حقيقة إدعاء فتاة تعرضها للسرقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن إدعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعدى من قِبل 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط الفتاة القائمة بنشر مقطع الفيديو (طالبة سن 17 – مقيمة بدائرة القسم) ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها ببث المقطع المُشار إليه "على خلاف الحقيقة" بهدف زيادة نسب المشاهدة ونفت تعرضها لثمة تعدى أو سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.