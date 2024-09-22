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أحمد جودة - القاهرة - يواجه البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، تحديًا كبيرًا في خط الدفاع قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي يوم الجمعة في السعودية.

جوميز في حيرة قبل السوبر الإفريقي بسبب خط الدفاع

تسبب تراجع مستوى الثنائي حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري في قلق جوميز، خاصة بعد الأداء غير المقنع للزناري في مباراة الشرطة الكيني الأخيرة، التي شهدت مشاركته بدلًا من عبد المجيد.

رغم فوز الزمالك 2-1 وتأهله لدور المجموعات في الكونفدرالية، إلا أن الأخطاء الدفاعية كانت واضحة.

يعتبر التونسي حمزة المثلوثي الخيار الأساسي في الدفاع، بينما يحاول جوميز حسم هوية اللاعب الثاني بين عبد المجيد والزناري لمرافقته.

يُذكر أن الزمالك سبق وأن توج بلقب السوبر الأفريقي 4 مرات، منها مرة واحدة ضد الأهلي في 1994، ويسعى لتحقيق اللقب الخامس، بينما يطمح الأهلي للفوز باللقب التاسع في تاريخه.

