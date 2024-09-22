سلطان السعود: الهلال هو الأفضل عربيًا وسيتفوق على الأهلي المصري في حال مواجهته

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سلطان السعود، نجم الهلال السعودي السابق، أن فريق الهلال يعد حاليًا أفضل فريق عربي بعد سلسلة الانتصارات والأرقام القياسية التي حققها في الدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من عدم فوزه بدوري أبطال آسيا.

سلطان السعود: الهلال هو الأفضل عربيًا وسيتفوق على الأهلي المصري

قال السعود في مداخلة عبر "زووم" خلال برنامج "ستاد المحور" مع خالد الغندور: "الهلال الآن هو الأفضل عربيًا بعد الانتصارات الأخيرة، والأهلي المصري يتربع على عرش الكرة الإفريقية، ويستحق المشاركة في كأس العالم للأندية بعد التألق الواضح تحت قيادة السويسري مارسيل كولر."

وأضاف: "لو واجه الهلال الأهلي في الوقت الحالي، سيتفوق الزعيم، سواء كانت المباراة ذهابًا أو إيابًا، لأن الهلال يعتبر أفضل فريق عربي حاليًا."

واختتم:" أهمية مباراة الزمالك والأهلي المقبلة،هي دائمًا ما تكون مباراة القمة محط أنظار العالم، والمواجهة المقبلة على ملعب المملكة أرينا ستكون قوية مع حضور جماهيري كبير."

