مدير مبادرة بكرة بينا: تساعد في تحقيق أهداف «بداية جديد» بالتعليم والتدريب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 08:31 صباحاً - قال الدكتور سمير أبو ريا، مدير المبادرة الوطنية لتمكين الطفل "بكرة بينا"، إن المبادرة تم تنفيذها فى محافظتى شمال سيناء ومطروح، وهى تساعد فى تحقيق أهداف مبادرة "بداية جديد" من خلال عدة طرق منها التعليم والتدريب، حيث إن المبادرة تؤدى برامج تدريبية للمعلمين تهدف للتطوير المهارات البشرية.

وأضاف سمير أبو ريا، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تؤدى لنشر الوعى حول أهمية التنمية البشرية من خلال تنفيذ بعض الورش التوعوية لأولياء الأمور حول التربية الإيجابية، وتعزي الهوية والإنتماء، والمشاركة والتعاون.