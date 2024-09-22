ضبط 15 قطعة سلاح ناري بحوزة 14 عنصرا إجراميا بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط - سوهاج) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

▪ ضبط عدد (23) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (11 بندقية آلية -

14 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 27 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (23 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية").

▪ ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (5,180 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,090 كيلو جرام لمخدر الشابو – 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين) بحوزة (7 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

▪ تنفيذ عدد (313) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

▪ ضبط عدد (3) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "البودر ، الشابو").. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

▪ ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى (بندقية آلية – 2 فرد محلى – خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

▪ تنفيذ عدد (801) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

▪ ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 28 كيلو جرام لمخدر البانجو– 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى .. عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن سوهاج

▪ ضبط عدد (15) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 8 بنادق خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .. بحوزة (14 متهم "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

▪ ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (2,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش).. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

▪ تنفيذ عدد (241) حكم قضائى متنوع.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.