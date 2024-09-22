مصر أكتوبر يشيد بمشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل: خطوة هامة ومحورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل في نيويورك، خطوة هامة ومحورية تعزز من حضور الشباب المصري على الساحة الدولية، وتؤكد على بصيرة الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية في تمكين الشباب ودعمهم للمشاركة في حل التحديات العالمية.

وأوضحت مديح، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن المشاركة في هذه القمة تأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها منتدى شباب العالم في نسخه السابقة، حيث أطلق المنتدى العديد من المبادرات التي تستجيب لتطلعات الشباب وتعزز من فرصهم في المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بشكل خاص بمبادرات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها المنتدى، معتبرةً أن هذه المبادرات تعد خطوة استراتيجية لتمكين الشباب اقتصاديًا وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويسهم بشكل واضح وجلي في خلق فرص عمل جديدة.

وأضافت أن منتدى شباب العالم يعكس دعم القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب وإيمانها العميق بقدرتهم على المساهمة في بناء مستقبل مصر، مشيرة إلى أن مشاركة المنتدى في قمة المستقبل تبرز الدور المحوري الذي تلعبه مصر على المستوى الدولي في دعم التنمية المستدامة، وتظهر أن مصر ليست فقط حاضرة في النقاشات العالمية، بل تشارك بفعالية في صياغة مستقبل أفضل.

وشددت مديح على أهمية استمرارية دعم الشباب من خلال هذه المنصات الدولية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة لهي خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الشاملة، لافتة إلى أن منتدى شباب العالم أصبح منبرًا دوليًا بارزًا يتيح للشباب من مختلف الدول طرح رؤاهم ومناقشة القضايا العالمية المهمة، مما يعزز الحوار بين الأجيال ويمكنهم من تقديم حلول مبتكرة للمشكلات العالمية.