نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المتأهلين لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الأدوار التمهيدية من البطولة النارية، العديد من الفرق المتأهلة لدور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويرغب فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، في تحقيق إنجاز جديد من أجل الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

الفرق المتأهلة لـ دور المجموعات من كأس الكونفدرالية

1- الزمالك ( مصر)

2- نهضة بركان (المغرب)

3- الملعب المالي ( مالي)

4- سي دي لوندا سول (أنجولا)

5- شباب قسنطينة ( الجزائر)

6-الصفاقسي (تونس)



مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية

سيمبا التنزاني ضد الأهلي الليبي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ديناموز الزمبابوي ضد أورابا البتسواني، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

فيتا كلوب الكونغولي ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

سانت إلوي الكونغولي ضد أونزي الأنجولي، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أوثو دويو الكونغولي ضد بلاك بولز الموزمبيقي، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

إنييمبا النيجيري ضد اتوال البوركينابي، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

المصري ضد الهلال الليبي، الساعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

أسيك ميموزا الإيفواري ضد كارا التوغولي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

اتحاد الجزائر ضد الملعب التونسي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

جراف دي داكار السنغالي ضد راسينغ الإيفواري، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



