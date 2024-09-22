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أحمد جودة - القاهرة - حذرت سفارة جمهورية مصر العربية في مقديشو، يوم الأحد، جميع المواطنين المصريين من السفر إلى إقليم أرض الصومال.

وأشار بيان السفارة إلى أنه "يتعين على جميع الرعايا المصريين تجنب السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية بسبب التأثيرات السلبية للاختلال الأمني في المنطقة على سلامتهم."

عاجل| مصر تحذر المواطنين من السفر إلى إقليم أرض الصومال

كما دعت السفارة المواطنين المصريين المتواجدين في الإقليم إلى مغادرته في أقرب وقت ممكن عبر مطار هرجيسا.

وأكدت السفارة المصرية أن "الوضع الأمني الحالي في الإقليم يعيق إمكانية تقديم أي مساعدات قنصلية للمواطنين المصريين هناك."

وأضافت: "كما تناشد السفارة المصريين الذين يرغبون في زيارة أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام الكامل بالقوانين والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة في حكومة الصومال الفيدرالية."

