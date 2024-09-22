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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 530 مليون دولار إجمالي استثمارات جنرال موتورز في مصر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2024 05:18 مساءً - شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باحتفالية شركة جنرال موتورز للسيارات كأول شركة في مصر تصل إلى مليون مركبة منتجة محلياً.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيد محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، وجاك أوبال العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، وشارون نيشي العضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا.
وتعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج السيارات، والتي تأسست منذ 40 عاماً، حيث تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وقد بلغ إجمالي استثمارات الشركة 530 مليون دولار، وتوفر الشركة نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويعد مصنع جنرال موتورز مصر أول مصنع للسيارات يقوم بإنتاج المركبة المليون بأكثر من 60% مكونات محلية، كما يعد المصنع محور خطط نمو شركة جنرال موتورز العالمية للتصدير إلى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
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