تامر حسني يشعل حفل العيد الوطني السعودي بحضور جماهيري ضخم

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب نجم الجيل تامر حسني عن سعادته الكبيرة بعد حفله الذي أحياه ضمن فعاليات العيد الوطني السعودي، حيث شارك مجموعة من الصور التي توثق الحضور الجماهيري الضخم، الذي تخطى الآلاف من محبيه، مشيدًا بتفاعلهم المذهل مع أغانيه.

لحظات مميزة في مراسي

نشر تامر حسني الصور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، التي تُظهر إضاءة المسرح وتفاعل الجمهور في حفله الذي أقيم في مراسي بالساحل الشمالي.

وعلّق على الصور معبرًا عن سعادته البالغة بهذا اليوم المميز، قائلًا: "تشرفت بالغناء اليوم في العيد الوطني السعودي مع الجالية السعودية الغالية على أرض مصر الحبيبة. شرفتونا ونورتونا".

ردود أفعال جماهيرية وفنية

تلقى تامر حسني العديد من التعليقات من محبيه ومتابعيه، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين عبروا عن دعمهم له وحماسهم لحضوره في الحفل.

أظهرت ردود الأفعال مدى محبة الجمهور له واحتفائهم بأعماله الفنية.

ترقب لعرض فيلم "ري ستارت"

على جانب آخر، يستعد تامر حسني لإطلاق فيلمه الجديد "ري ستارت"، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا. وقد انتهى من تصوير مشاهده بالكامل، ويتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا واسعًا وإيرادات عالية، نظرًا لتشوق محبيه لطرحه. يشارك في الفيلم إلى جانبه عدد من النجوم مثل هنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا.

بهذه الكلمات، يستمر تامر حسني في تقديم فن مميز يجمع بين التألق على المسرح والنجاح في السينما، مما يعكس مكانته المميزة في عالم الفن.