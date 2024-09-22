نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتيبة فليك لا ترحم.. برشلونة يُهين فياريال بخماسية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا هامًا على نظيره نادي فياريال المستضيف اليوم في مشوار الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

واستضاف ملعب لا سيراميكا المباراة المميزة التي جمعت بين برشلونة وفياريال اليوم في الليجا.

نتيجة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

وفاز برشلونة بخماسية مقابل هدف وحيد على حساب فياريال في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم.

وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الهدف الأول والثاني في اللقاء خلال الدقائق 20،35 من عمر الشوط الأول.

ووضع آيوزي بيريز هدف التقليص لصالح فياريال في مباراتهما بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسون وضع بابلو توري نجم برشلونة الهدف الثالث من خلال تمريرة مميزة من بيدري.

وأضاع روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع من خلال ركلة جزاء فشل في تسجيلها في الدقيقة السابعة والستون من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة والستون وضع فياريال الهدف الثاني ولكنه ألغي بداعي التسلل.

وعزز رافينيا بالهدف الرابع والخامس في الدقائق 75، 83 من عمر المباراة على التوالي.

وأطلق حكم اللقاء صافرته بعد احتساب أربع دقائق كوقت بدل ضائع معلنًا فوز برشلونة بخماسية مقابل هدف وحيد.

وبهذا الفوز يعزز برشلونة صدارته برصيد 18 نقطة، ويتجمد رصيد فياريال عند المركز الخامس برصيد احدى عشر نقطة.