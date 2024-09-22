انت الأن تتابع خبر "خراب بيوت".. ظهور هذه العلامة على هاتفكم يعني ان الكاميرا مخترقة وهناك من يتجسس عليك.. شوف تليفونك بسرعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أصبح جميعنا في هذا الوقت لديه الهاتف المحمول او الحاسوب لاستخدامه ولا يوجد أحد ليس معه، ولا يوجد أي شخص منا في دائرة الأمان من هجوم يحدث من قبل هكر الانترنت، حيث هؤلاء المجرمون على استغلالنا طيلة الوقت، ونحن غير قادرون في أغلب لأوقات على التصدي لهم ودائما يراودكم احساس انه يوجد من يتجسس عليكم من خلال اتباع الهاتف الذكي والتسلل اليه ومعرفة كافة المعلومات الخاصة الموجودة عليه لهذا سنعرض عليكم بعض من الارشادات والعلامات التي تبين لكم إن هذا يحدث معكم أم لا.

هل من المحتمل أن يتجسس عليكم أحد من خلال هاتفكم المحمول؟

يسأل عدد كبير من الأشخاص المستخدمين

للهواتف الذكية هذا السؤال دائما عندما يشكون في أن أحد من ضمن القراصنة الإلكترونيين يستعمل كاميرات التليفون المحمول من أجل مراقبتهم وفي الحقيقة يحدث، حيث أنه يتم التجسس على الكثير من التليفون من ناحية قراصنة الإنترنت الذين يستعملون الكاميرات من أجل مراقبة هؤلاء الأفراد ويحاولون أيضا الوصول إلى كافة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية بشكل سري جدا.

بعض العلامات التي تبين هاتفك مرتقب أم لا

هناك بعض العلامات التي تبين هذا ومنها:

زيادة في درجة حرارة التليفون

في حال زادت درجة حرارة الهاتف المحمول بدون وجود أي سبب مقنع، فهذا معناه أن التليفون قد تعرض للسرقة بالطبع، ومن الطبيعي جدا أن تزداد حرارة الهاتف المحمول في حالة شحنه أو خلال اللعب عليه.

في حالة انتهاء بطارية الهاتف سريعا

عندما تنتهي بطارية الهاتف بشكل سريعا فهذا سبب غريب جدا خاصة في حالة عدم استخدام الهاتف المحمول.

وجود برامج غير معروفه لديكم