انت الأن تتابع خبر أسعار ومواصفات هاتف realme 11 Pro الفئة المتوسطة ببطارية 5000 أمبير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت شركة ريلمي بإطلاق هاتفها الرائع realme 11 Pro والذي ينتمي للفئة المتوسطة فهو يمتاز بتصميم رائع ودقيق، ويعد هاتف ريلمي 11pro من الهواتف الحديثة التي تم إطلاقها في الأسواق مؤخرا، ولذلك سنتعرف على مميزات ومواصفات الهاتف وأسعاره في مصر والمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة.
مواصفات هاتف ريلمي 11 pro
|شرائح الهاتف
|يدعم الهاتف شريحتين من nano sim فهو يقوم بدعم شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني والخامس.
|إطار الهاتف
|يأتي الهاتف بإطار من البلاستيك أو الجلد.
|ألوان الهاتف
|يأتي الهاتف بألوان الأسود والذهبي واللون الأخضر.
|أبعاد الهاتف
|161.6×73.9×8.7 ملم مع وزن 191 جرام.
|شاشة الهاتف
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|ذاكرة الهاتف
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|المعالج
|من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 7050 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسمي من نوع Mali-G6.
|كاميرا الهاتف
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|الفيديوهات
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|بطارية الهاتف
|سعة 5000 مللي أمبير كما تدعم الشحن السريع بقوة 1000 واط.
مميزات هاتف realme 11 Pro
يمكننا التعرف على مزايا هاتف realme 11 Pro من خلال الآتي:
- يمتاز بتصميم جديد مع خامات ممتازة.
- يحتوي على بطارية كبيرة السعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.
- مستشعر البصمة يعمل بشكل جيد واستجابة سريعة.
- تأتي السماعات الخارجية بصوت ستريو للحصول على تجربة صوت رائعة.
- تقوم الكاميرا بتقديم تجربة تصوير جيدة سواء للصور أو الفيديوهات وخاصة الكاميرا الخلفية الأساسية في ارتفاع الإضاءة.
- تأتي الشاشة كبيرة أموليد بدقة الـ FHD+ تعطي تجربة جيدة أثناء الاستخدام مع معدل تحديث 120Hz.
سعر هاتف ريلمي realme 11 Pro
يمكننا التعرف على أسعار هاتف ريلمي realme 11 Pro من خلال الآتي:
- في مصر: يصل سعر النسخة 256جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 13500 جنيه مصري.
- في السعودية: يصل سعر نسخة 256 جيجا و8 رام بسعر 1100 ريال سعودي.
- في الإمارات: يصل سعر نسخة 256 جيجا و8 رام بسعر 900 درهم إماراتي.