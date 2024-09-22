انت الأن تتابع خبر أسعار ومواصفات هاتف realme 11 Pro الفئة المتوسطة ببطارية 5000 أمبير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة ريلمي بإطلاق هاتفها الرائع realme 11 Pro والذي ينتمي للفئة المتوسطة فهو يمتاز بتصميم رائع ودقيق، ويعد هاتف ريلمي 11pro من الهواتف الحديثة التي تم إطلاقها في الأسواق مؤخرا، ولذلك سنتعرف على مميزات ومواصفات الهاتف وأسعاره في مصر والمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة.

مواصفات هاتف ريلمي 11 pro

شرائح الهاتف يدعم الهاتف شريحتين من nano sim فهو يقوم بدعم شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني والخامس. إطار الهاتف يأتي الهاتف بإطار من البلاستيك أو الجلد. ألوان الهاتف يأتي الهاتف بألوان الأسود والذهبي واللون الأخضر. أبعاد الهاتف 161.6×73.9×8.7 ملم مع وزن 191 جرام. شاشة الهاتف تأتي بشكل الثقب منحنى الأطراف تأتي من النوع AMOLED.

وتأتي بمساحة 7.6 انش بدقة 1080×2410 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 294 بكسل.

يدعم الهاتف معدل التحديث الـ 120Hz وخاصية HDR10+ مع دعم أكثر من مليار لون مع سطوع يصل إلى 950 شمعة. ذاكرة الهاتف يأتي الإصدار الأول بذاكرة صلبة بسعة 256جيجا بايت و8 جيجا رام.

النسخة الثانية 512 جيجا بايت و12 جيجا رام. المعالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 7050 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسمي من نوع Mali-G6. كاميرا الهاتف الخلفية الأولى بدقة 200 ميجا بكسل الثانية بدقة 8 ميجا بكسل والثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل.

الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 5.2F. الفيديوهات تأتي بجودة الـ 4k بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و 60 إطار في الثانية الواحدة.

يدعم تصوير الفيديوهات بطيئة الحركة الـ Slow Motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 480 إطار في الثانية الواحدة.

يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 240 و 960 إطار في الثانية الواحدة. بطارية الهاتف سعة 5000 مللي أمبير كما تدعم الشحن السريع بقوة 1000 واط.

مميزات هاتف realme 11 Pro

يمكننا التعرف على مزايا هاتف realme 11 Pro من خلال الآتي:

يمتاز بتصميم جديد مع خامات ممتازة.

يحتوي على بطارية كبيرة السعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

مستشعر البصمة يعمل بشكل جيد واستجابة سريعة.

تأتي السماعات الخارجية بصوت ستريو للحصول على تجربة صوت رائعة.

تقوم الكاميرا بتقديم تجربة تصوير جيدة سواء للصور أو الفيديوهات وخاصة الكاميرا الخلفية الأساسية في ارتفاع الإضاءة.

تأتي الشاشة كبيرة أموليد بدقة الـ FHD+ تعطي تجربة جيدة أثناء الاستخدام مع معدل تحديث 120Hz.

سعر هاتف ريلمي realme 11 Pro

يمكننا التعرف على أسعار هاتف ريلمي realme 11 Pro من خلال الآتي: